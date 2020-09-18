رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:24 ص
جانب من الحادث
جانب من الحادث
سمر السيد
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أثار حادث وفاة ٥ من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق ههيا _ الزقازيق في حفل زفاف حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل رواد فيسبوك صور لضحايا الحادث المروع الذي وقع قبل ساعات قليلة وانهالت المنشورات والتعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة وان ينعم الله عز وجل علي ذويهم بالصبر والسلوان.

كما تداولوا صورا من موقع الحادث والتي أظهرت تفخم سيارة ملاكي أثر اصطدامها بعدة سيارات. وسط دعوات بإصلاح الطريق وتطويره خاصة ناحية قريتي المسلمية والعدوة.

وكشف مصدر طبي، عن تفاصيل حادث تصادم عدد من السيارات على طريق "ههيا – الزقازيق" أثناء زفة عروسين.

وأكد المصدر، ارتفاع عدد المتوفين إلى 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادت التصادم المروع على طريق ههيا - الزقازيق أثناء زفة عروسين.

وأوضح أن المتوفيين هم كل من " محمد.ا" 35 عاما وشقيقه "ياسر" 31 عاما وزوجتيهما "همت و"أماني"، فضلًا عن وفاة ابن الأول "سيف" 4 سنوات وإصابة ابنته "مكة" 3 سنوات ".

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل جثتين إلى مستشفى ههيا و3 آخرين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، مبينا أن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين وهم طفل 4 سنوات وشابين أحدهما 29 عاما و33 عاما. وجرى نقلهم إلى مستشفى ههيا والأحرار لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق "الزقازيق – ههيا"، ما أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية
رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية
رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية
رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية
رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية
رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية
رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية
رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية

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