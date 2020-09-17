البورصات الأوروبية تتراجع عن أعلى مستوي فى شهر

هبطت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى إغلاق في شهر اليوم الخميس بعد رد فعل مخيب للتوقعات تجاه تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.





وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، نزل المؤشر Stoxx600 بنسبة 1.1% ويتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب استمرت على مدى أربع جلسات.





وتعهد الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يتخذ التضخم مسارا صوب تجاوز هدف عند اثنين بالمئة كما كان متوقعا. لكن رئيس الفدرالي جيروم باول قال إن من المتوقع أن يتباطأ التعافي الاقتصادي مما يتطلب استمرار الدعم من إنفاق حكومي آخر.





هذا وتصدرت أسهم التكنولوجيا الأميركية الانخفاض أمس الأربعاء، فيما نزلت نظيرتها الأوروبية 1.6%. وكانت قطاعات البنوك وصناعة السيارات والتعدين الأكبر انخفاضا بين القطاعات في أوروبا، إذ نزلت نحو 2%.