مولودة على متن الطائرة.. والشركة تهديدها تذاكر مجانية مدى الحياة (فيديو)

وجه الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران الشكر إلى الدكتور معتز فتحي، الطبيب التي قام بإجراء عملية ولادة لسيدة على طائرة مصر للطيران.













وقال "زكريا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، مساء الخميس، إنه يشكر الظروف التي وضعت هذا الطبيب على الطائرة في هذا التوقيت.



وأوضح زكريا أن حدوث حالة ولادة على طائرة عملية نادرة الحدوث، لافتًا إلى أن الشركة منحت الطفلة تذاكر طيران مجانية على طائرات مصر للطيران مدى الحياة.

