الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عودة الأنشطة والخدمات بنسبة 50%

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:41 م
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل كشفت فيه حقيقة استئناف الخدمات والأنشطة الكنسية. 

وأكد البيان أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد وذلك بنسبة ٥٠٪؜ بالنسبة للقاهرة والإسكندرية.

على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كلٌ في إيبارشيته تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم ٢٧ يونيو الماضي، بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا.

وجدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدعوة إلى تحمل المسؤولية من نحو الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه مع تغير الفصول واقتراب فصل الشتاء وقبلها بدء العام الدراسي، تزداد مسؤولية الجميع نحو الوقاية من الفيروس.

جاء ذلك في بداية اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا: في بداية الاجتماع أُرحب بأصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الموجودين معنا اليوم وكل الآباء.

وتابع مضيفا: الكنائس بدأت في الرجوع التدريجي للخدمة ونعود ننشغل بالخدمة ولكن يجب أن نظل ملتزمين بالإجراءات الوقائية، ومع بداية الشتاء وتغير الفصول. وكما أن الدولة بدأت فتح المسارح ودور السينما وقاعات المؤتمرات والفنادق بأعداد أكبر، لكن مازالت المسئولية علينا كلنا ولا أحد يظن أن الكورونا انتهت ولكنها مستمرة معنا.

وأختتم: أرجوكم انتبهوا، وأي إنسان يشعر بعرض يجب أن يبقى في البيت مهما كان العرض بسيط، ولازلنا نسمع في بلاد أخرى بالأخص أوروبا أنهم بعد الفتح أغلقوا مرة أخرى، ونحن بعد عدة أسابيع هيكون دخول المدارس والجامعات فيجب أن ناخذ حذرنا.

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الكنيست الخدمات الأنشطة اجراءات احترازيه

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