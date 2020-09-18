حمدي رزق عن عودة المصريين الرهائن من ليبيا: "بلدنا مبتنساش ولادها" (فيديو)

وجه الإعلامي حمدي رزق، تحية إعزاز وتقدير للمخابرات العامة المصرية التي نجحت في تحرير 6 مصريين مختطفين في ليبيا من جانب العصابات في ليبيا وكانوا رهائن.



وأضاف "رزق"، خلال برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن العصابات طلبت 30 ألف دينار لكل فرد ولكن بالتنسيق الكامل بين المخابرات المصرية والقيادات الليبية نجحت في إنقاذ الشباب.



وتابع الإعلامي، أن العين الساهرة بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي مرورا بكل المؤسسات أعادت الشباب المصري بما يؤكد أن مصر مبتنساش ولادها.



