حمدي رزق عن عودة المصريين الرهائن من ليبيا: "بلدنا مبتنساش ولادها" (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:53 ص
استقبال العائدون من ليبيا
استقبال العائدون من ليبيا
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي حمدي رزق، تحية إعزاز وتقدير للمخابرات العامة المصرية التي نجحت في تحرير 6 مصريين مختطفين في ليبيا من جانب العصابات في ليبيا وكانوا رهائن.

وأضاف "رزق"، خلال برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن العصابات طلبت 30 ألف دينار لكل فرد ولكن بالتنسيق الكامل بين المخابرات المصرية والقيادات الليبية نجحت في إنقاذ الشباب.

وتابع الإعلامي، أن العين الساهرة بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي مرورا بكل المؤسسات أعادت الشباب المصري بما يؤكد أن مصر مبتنساش ولادها.

استقبال 6 عمال مصريين عائدين من ليبيا
واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة في التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى ارض الوطن.

وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التي شاركت في إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وأكد محافظ مطروح، أن مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبناءها وتستوعب مزيد من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح بإهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن مع تجهيز وجبة غداء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالي الشباب العائدين.

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