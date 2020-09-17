على أغنية "يا حبيبتي يا مصر".. إيمان عبد الغني تحيي ذكرى وفاة بليغ حمدي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اختتمت مطربة الأاوبرا إيمان عبد الغني، حلقة برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" بغنائها عدد من الأغاني من تلحين بليغ حمدي.


وأبدعت "عبد الغني" في نهاية الحلقة بغنائها أغنية "الحب اللي كان" للمطربة ميادة الحناوي، وكلمات وألحان بليغ حمدي، وأغنية "هوى يا هوي" لعفاف راضي وهيس كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأغنية "يا حبيبتي يا مصر" للمطربة شادية وهي كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.


يذكر أن إيمان عبد الغني كانت ضيفة برنامج "الحياة اليوم" اليوم الخميس المذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ7 مساء، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ27 من رحيل الموسيقار بليغ حمدي.

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