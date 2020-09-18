إعلامي بعد تحرير المصريين المختطفين بليبيا: "الدولة ليست في غفلة"

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
شيماء حسن
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أشاد الإعلامي، رامي رضوان، بسرعة تعامل الدولة المصرية في أزمة المصريين الستة الذين تم اختطافهم في ليبيا قبل أن تتمكن السلطات الليبية من تحريرهم بعد تدخل السلطات المصرية.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس: "الدولة ليست في غفلة، ولم نسمع عن هذه القضية على مواقع الشوسيال ميديا وفجأتنا الدولة المصرية بتحريرهم في وقت وجيز وعادوا إلى أرض الوطن سالمين".

استقبال 6 عمال مصريين عائدين من ليبيا
واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة في التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى ارض الوطن.

وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التي شاركت في إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وأكد محافظ مطروح، أن مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبناءها وتستوعب مزيد من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح بإهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن مع تجهيز وجبة غداء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالي الشباب العائدين.

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