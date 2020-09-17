تنسيق الدبلومات الفنية 2020 كافة الشعب التجارية والصناعية والزراعية نظام 3-5 سنوات "الكليات المتاحة للدبلوم الفني عبر بوابة الحكومة المصرية"

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020 للشعب التجارية والصناعية والزراعية نظام 3-5 سنوات قائمة الكليات المتاحة، تنسيق الدبلومات الفنية 2020 لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية صناعى وتجارى وزراعى وفندقى لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية طريقة الدخول وتسجيل الرغبات للحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 – 2020، تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات 2020.





تم فتح باب القبول والتسجيل فيرغبات تنسيق الدبلومات الفنية لجميع طلبة وطالبات الثانوي الفني ،وذلك ليقوموا بتقديم اوراقهم ورغباتهم المطلوبة في الكليات والمعاهد المتاحة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية،وليذهب بعدها الطلاب ويدفعوا كافة المصروفات المطلوبة.





تنطلق اليوم ماراثون تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس لكافة طلبة وطالبات الدبلوم الفني الصناعي والتجاري وحتي الزراعي والفندقي لكافة الاتظمة من الثلاث سنوات وحتي نظام الخمس سنوات وذلك عبر الموقع الخاص بالتنسيق بوابة الحكومة المصرية.





يبحث الطلاب عن كيفية اضافة الرغبات لجميع الكليات المتاحة ومنها المعاهد ايضاً ،حيث سيسمح لهم بالدخول من خلال بوابة الحكومة المصرية،وبدء تسجيل جميع الرغباات المطلوبة بالرقم القومي ورقم الجلوس ،والهاتف الموبايل، كما سيقوم بالانتقال الي طباعة الاستمارة والاحتفظا بها حتي يقوم بالتقديم في الجامعة او الكلية التي جاءت من خلال بطاقة الترشيح بعد مرور حوالي اسبوع لتسجيل الرغبات وذلك استكمالا وانتظارا لظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.









تنسيق الدبلومات الفنية 2020





تنسيق الدبلومات الفنية لنظام 3-5 سنوات 2020 يبحث الكثير من طلبة وطالبات التعليم الفني عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020 للبدء في تسجيل وإدخال رغبات الالتحاق بالجامعات والكليات المتاحة، وذلك بعدما انتهت الوزارة من اعلان جميع نتائج الدبلومات الفنية وتوضيح الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات ولكن شعبة سواء تجاري أو صناعي أو فندي أو زراعي.









رابط تنسيق الدبلوم الفني 2020





ويمكنكم الاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية من خلال رابط موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار الشعبة والنظام التابع له الطالب، وبعد معرفة جميع الكليات المتاحة والحد الأدنى للقبول تبدأ مرحلة تسجيل الرغبات من خلال الخطوات التي نوضحها لكم الآن:





تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية.





• ثم يبدأ تسجيل الرغبات بالكليات المتاحة أمام الطالب بالترتيب





الحد الادنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة 2020 موعد تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

مؤشرات تنسيق الدبلوم الفني 2020 تنسيق الكليات والمعاهد





الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2020





كلية الهندسة.

كلية التربية جامعة حلوان.

كلية الزراعة.

كلية الآثار.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الفنون الجميلة.

المعهد الفني الصحي.

كلية التربية النوعية.

كلية التعليم الصناعي.