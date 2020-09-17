محافظ مطروح بعد تحرير المحتجزين في ليبيا: مصر تتحرك من أجل أبناءها في كل مكان

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عقب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تحرير المحتجزين المصريين في ليبيا، قائلًا: "الدولة المصرية تعمل على تحرير أبنائها واستعادهم من الخارج حتى ولوكان المحتجزين فردًا واحدًا، معقبًا:" مصر تتحرك من أجل أبنائها في أي مكان".



وتابع "شعيب"، خلال حواره ببرنامج" الآن"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن المشاريع في مصر تستوعب ملايين العمال في كل مكان، خاصة في مجال التشييد والبناء، وهذا الأمر واضح في مدينة العلمين والعاصمة الإدارية، وعلى المصريين أن يعملوا في هذه المشاريع بدلًا من السفر للخارج بصورة غير شرعية.



واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لاعادة المصريين سالمين الى ارض الوطن.



وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الامنية المصرية والاجهزة التى شاركت في اعادتهم،مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها

وأكد محافظ مطروح ان مصر بها الكثير من المشروعات التى تحتاج الى سواعد ابنائها وتستوعب مزيد من العمالة بالاجر المناسبب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح باهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم الى أرض الوطن مع تجهيز وجبة عذاء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم الى محافظته، مقدما التهنئة ايضا لاهالى الشباب العائدين.

