إيمان عبد الغني تشعل حلقة برنامج "الحياة اليوم" بأغنية "اسمعوني" للمطربة وردة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت حلقة برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، بغناء مطربة الأوبرا إيمان عبد الغني أغنية "اسمعوني" للمطربة وردة وكلمات سيد مرسي وألحان بليغ حمدي.


وحلت مطربة الأوبرا إيمان عبد الغني، ضيفة حلقة برنامج "الحياة اليوم"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ27 من رحيل بليغ حمدي.


وأمتعت إيمان عبد الغني، الجمهور في بداية حلقة برنامج "الحياة اليوم" بأغنية "اسمعوني" وتألقت بظهورها بفستان بينك اللون وشعر منسدل على كتفها.


يذكر أن إيمان عبد الغني، مطربة مصرية وخطفت الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهورها في ذا فويس، وقد انتقلت إلى المرحلة النهائية بالبرنامج وتنافس معها على اللقب كلًا من مهدي عياشي ورضوان الأسمر وفهد مفتخر.

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