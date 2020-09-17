وزير الهجرة: لدينا 8 مقاعد في البرلمان لممثلي المصريين بالخارج

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها قامت اليوم بتسجيل رسالة فيديو للمصريين في الخارج، بعد فتح باب تلقي الترشيحات الخاصة لمجلس النواب، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج لهم 8 مقاعد في البرلمان.



وتابعت "مكرم"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنها تحدثت مع المصريين في الخارج عن الإجراءات المتبعة في الإنتخابات، وعن دور وزارة الهجرة في هذه الإنتخابات.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، اليوم الخميس، وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، حيث تم إعلان مواعيد ترشح ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.



جاء ذلك في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.



ووجهت مكرم، الشكر للسيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة أعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.



كما وجهت وزيرة الهجرة الشكر لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية للجهود التي يبذلونها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية، حيث إنه يقع على عاتقها عبء كبير خلال عمليات الاقتراع واستلام المظاريف التي تتضمن أصوات المصريين بالخارج.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، عبر فيديو تم بثه مباشرة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة بموقع "فيسبوك"، إن اليوم بدأت البعثات الدبلوماسية في تلقي طلبات الترشح المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن انتخابات مجلس النواب هي حق وواجب ومعركة وعي ومشاركة سياسية ينبغي أن يمارسها كل المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج، حيث إنه من شأنها وقف كل ما يقوم به أعداء الوطن في الخارج والمتربصين بالدولة المصرية بالترويج بأن الحياة السياسية في مصر غير ثرية وهناك سلبية من الشعب المصري في المشاركة في الحياة النيابية، فالمشاركة ضربة قاضية لكل من يحاول أن يتربص بالوطن.



وأضافت وزيرة الهجرة أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية استمرار للاستحقاقات الانتخابية التي كفلتها الدولة للمصريين بالداخل والخارج، فالمصريين بالخارج شاركوا في العديد من الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ومجلس الشيوخ مؤخرًا، مشيرة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات واضح وصريح بكل الإجراءات المتبعة والتي لابد أن يتبعها المصريون بالخارج لنرى مجلس النواب الجديد، مقدمة الشكر لبرلمان 2015 والأعضاء الثمانية ممثلي المصريين بالخارج، والجهد الكبير الذي بُذل بالتعاون بين نوابه ووزارة الهجرة، خصوصًا في ملفات المصريين بالخار



وأضافت وزيرة الهجرة أن الثماني مقاعد بمجلس النواب الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة وبالتأكيد لا يصح أن تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فإن التواصل مع المصريين بالخارج يكون مع الأحزاب والقوى السياسية لأنها تمثل الحياة الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على أرض الدولة المصرية.



وفيما يتعلق بازدواج الجنسية، أوضحت الوزيرة أن قانون 140 لعام 2020 قد سمح بالترشح للمصريين مزدوجين الجنسية للترشح لانتخابات مجلس النواب.



وأعلنت وزيرة الهجرة، في ختام كلمتها، عن أنه بداية من اليوم سيتم نشر كافة الإجراءات والدوائر والتواريخ التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي للوزارة بالتعاون مع هيئة الانتخابات، حتى تتم عملية الاقتراع بالانتخابات مجلس النواب بطريقة تليق بالمصريين بالخارج وبمصر.