50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 م
الترشح
الترشح
ريهام على
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أغلقت محكمة الفيوم الابتدائية، مساء اليوم الخميس، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، في اليوم الأول من تلقى طلبات الترشيح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها اليوم 50 مرشحا، من بينهم 9 مرشحا لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن، بـ 4 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 19 مقعدا مخصصين للمحافظة بالبرلمان.

وشهدت المحكمة هدوءا نسبيا في الساعات الأخيرة قبيل غلق باب الترشيح وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ فجر اليوم، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح لبرلمان 2020.

50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم
50 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم للجنة الانتخابات بالفيوم

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