الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:00 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أعلنت محافظة بني سويف أنه تقرر عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية "بنظام التعاقد" حيث سبق وأن أعلنت بالمحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد 37 مهندسا في تخصصات "مدني، وعمارة، وتخطيط عمراني".

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه تحدد يوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 موعدًا لعقد الاختبارات الامتجانات التحريرية للمتقدمين من مركزي الواسطى والفشن والبالغ عددهم 73 مهندسًا، ويوم الأحد 27 سبتمبر 2020 لإجراء المقابلة الشخصية لنفس المجموعة، فيما تحد يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 موعدًا لعقد الامتحانات التحريرية للمتقدمين من اهناسيا وسمسطا وعددهم 81 ويوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 موعدًا للمقابلة الشخصية لذات المجموعة.

كما تحدد يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي ببا وناصر وعددهم 74 ويوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 موعدا للمقابلة الشخصية للمجموعة نفسها.

وتحدد يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزبني سويف من 1 إلى 100 ويوم الأربعاء30 سبتمبر 2020 لإجراء المقابلة الشخصية لذات المجموعة بنفس التسلسل، على أن تعقد الامتحانات التحريرية لباقي المتقدمين من مركز بني سويف من 101 إلى 201 يوم السبت 26 سبتمبر 2020ويوم الخميس 1 أكتوبر2020 للمقابلة الشخصية لنفس المجموعة بنفس التسلسل.

وأكد البيان، أنه سوف يتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمدينة بني سويف تمام الساعة 9 صباحا بداية من يوم الاثنين القادم،"بحسب التوقتيات المحددة عاليه"، وطبقًا لكشوف الأسماء.

وتؤكد المحافظة، في بيانها، على ضرورة إلتزام المتقدمين لإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية في الموعد المحدد له، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي، مع أهمية التواجد قبل بدءالامتحانات وإجراء المقابلات "بوقت كاف" مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات والمقابلات الشخصية.
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف
الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف انتخابات النواب 2020

أخبار تهمك

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة من الأندلس.. برشلونة يخسر صفقة العقرب

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. قرار هام من النائب العام بشأن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الدعوة الإسلامية" تعلن عن حاجتها لمعلمين وإداريين ببني سويف.. تعرف على التفاصيل

تعرف على موعد المقابلات الشخصية للطلاب الجُدد بمعهد تمريض جامعة بني سويف

"البحوث الإسلامية": غدا.. آخر موعد للمتخلفين عن الاختبارات الشفهية والمقابلات الشخصية للمبتعثين للخارج

107 متقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية من 4 محافظات بالإسكندرية (صور)

"المدارس المصرية اليابانية" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في الوظائف

مفاجأة.. حالات يتم تغريم والد الطالب فيها ماليا (تعرف عليها)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:03 م

الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون

صدمة من الأندلس.. برشلونة يخسر صفقة العقرب

06:03 م

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

03:02 م

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر