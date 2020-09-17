الاثنين.. مقابلات المرشحين لوظائف مهندسين ببنى سويف

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أعلنت محافظة بني سويف أنه تقرر عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية "بنظام التعاقد" حيث سبق وأن أعلنت بالمحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد 37 مهندسا في تخصصات "مدني، وعمارة، وتخطيط عمراني".



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه تحدد يوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 موعدًا لعقد الاختبارات الامتجانات التحريرية للمتقدمين من مركزي الواسطى والفشن والبالغ عددهم 73 مهندسًا، ويوم الأحد 27 سبتمبر 2020 لإجراء المقابلة الشخصية لنفس المجموعة، فيما تحد يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 موعدًا لعقد الامتحانات التحريرية للمتقدمين من اهناسيا وسمسطا وعددهم 81 ويوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 موعدًا للمقابلة الشخصية لذات المجموعة.



كما تحدد يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي ببا وناصر وعددهم 74 ويوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 موعدا للمقابلة الشخصية للمجموعة نفسها.



وتحدد يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزبني سويف من 1 إلى 100 ويوم الأربعاء30 سبتمبر 2020 لإجراء المقابلة الشخصية لذات المجموعة بنفس التسلسل، على أن تعقد الامتحانات التحريرية لباقي المتقدمين من مركز بني سويف من 101 إلى 201 يوم السبت 26 سبتمبر 2020ويوم الخميس 1 أكتوبر2020 للمقابلة الشخصية لنفس المجموعة بنفس التسلسل.



وأكد البيان، أنه سوف يتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمدينة بني سويف تمام الساعة 9 صباحا بداية من يوم الاثنين القادم،"بحسب التوقتيات المحددة عاليه"، وطبقًا لكشوف الأسماء.



وتؤكد المحافظة، في بيانها، على ضرورة إلتزام المتقدمين لإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية في الموعد المحدد له، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي، مع أهمية التواجد قبل بدءالامتحانات وإجراء المقابلات "بوقت كاف" مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات والمقابلات الشخصية.

