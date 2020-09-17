"داعش" يعلن مسؤوليته عن قتل 6 فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:55 م
قوات عسكرية في النيجر
قوات عسكرية في النيجر
وكالات
Advertisements
نشر موقع "سايت" بيان رصد فيه مواقع المتشددين على الإنترنت اليوم، الخميس، والذي اعترف فيه تنظيم "داعش" بمسؤولية الجماعة التابعة له في غرب إفريقيا عن قتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين.

وقد أودت العملية أيضا بحياة مرشدهم النيجيري وسائقهم في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس الماضي.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت نقلا عن مصادر رسمية، بأن ثمانية أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين اثنين (مرشد سياحي وسائق)، قتلوا على أيدي مسلحين على دراجات نارية في منطقة كوري في النيجر، والتي تضم آخر قطعان من الزرافات في غرب إفريقيا.

وأضافت أن معظم الضحايا قتلوا بالرصاص، إلا امرأة تمكنت من الفرار فتم القبض عليها وذبحها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار هام من النائب العام بشأن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ أقل من ساعة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون

منذ ساعة و 25 دقيقة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة من الأندلس.. برشلونة يخسر صفقة العقرب

منذ أقل من نصف ساعة

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل 19 شخصا في هجوم على قرية بنيجيريا

"بوكوحرام" يعلن مسؤوليته عن مقتل 118 جنديا في تشاد

الرئيس النيجيري يتوعد بإجراءات أمنية صارمة بعد "مذبحة العصابات"

رئيس أركان الجيش الفرنسي يفند مزاعم إسقاط داعش طائرتي عسكريتين في مالي

مصادر أمنية: ارتفاع عدد قتلى جيش النيجر إلى 89 جندياً

مقتل 6 سياح ضمن مجموعة من 8 أفراد فرنسيين في النيجر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:03 م

الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون

صدمة من الأندلس.. برشلونة يخسر صفقة العقرب

06:03 م

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

03:02 م

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر