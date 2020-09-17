كشف ملابسات واقعة انتشار فيديو بالتعدي على مريضة نفسيًا في الأقصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:27 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (الإعتداء على مريضة نفسية بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر).

بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إشتباك أحد قائدى السيارات لفظيًا مع تلك السيدة بسبب خلاف على أولوية المرور، وهو ما دعاه لملاحقتها والإعتداء عليها، وأخر "تم تحديده بمقطع الفيديو" تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه إشترك بملاحقة المذكورة.

وقد أمكن للأجهزة الأمنية تحديد وضبط (قائد السيارة، مقيم بدائرة القسم) وكذا الشخص السالف الإشارة إليه والذى إشترك معه فى المطاردة.

وبمواجهه قائد السيارة إعترف بإرتكابه الواقعة لتعدى السيدة عليه لفظيًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

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مريضة نفسية فيديو سيدة الأقصر

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