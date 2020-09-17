الداخلية: مأمورية لاستخراج الرقم القومي لـ10 من كبار السن في منازلهم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:21 م
المأمورية
المأمورية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إحتياجات 10 حالات إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.

وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.
الداخلية: مأمورية لاستخراج الرقم القومي لـ10 من كبار السن في منازلهم
الداخلية: مأمورية لاستخراج الرقم القومي لـ10 من كبار السن في منازلهم
الداخلية: مأمورية لاستخراج الرقم القومي لـ10 من كبار السن في منازلهم
الداخلية: مأمورية لاستخراج الرقم القومي لـ10 من كبار السن في منازلهم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مأمورية الرقم القومي الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومى

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

ميسي أقوي من القضاء.. الأرجنتيني يكسب معركة قضائية على طريقة الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعتين

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

منذ ساعة

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. مدرب مارسيليا السابق يدخل دائرة إهتمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل كارتيرون.. القلق يضرب الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأحوال المدنية تواصل جهودها في التيسير على المواطنين

"الداخلية": قافلة للكشف الطبي واستخراج مصدرات الأحوال المدنية لنزلاء دور المسنين ورعاية الأيتام (صور)

نظرا لظروفه الصحية.. "الأحوال المدنية" ترسل مأمورية لاستخراج بطاقة لـ "مسن" بالقاهرة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

03:58 م

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

02:12 م

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر