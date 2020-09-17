37 مرشحا محتملا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب في بنها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:02 م
الترشح
الترشح
محمد ضوه
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واصلت محكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبرى البنا، رئيس محكمة بنها الابتدائية، استقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2021 في اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات الترشح، حيث بلغ عدد الطلبات التي جرى تقديمها حتى الآن 37 مرشحا، بـ 6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالبرلمان.

وشهدت المحكمة هدوءا نسيبا في منتصف النهار، بعد نجاح أجهزة الأمن ولجنة تلقى طلبات الترشح برئاسة المستشار خالد بيصار، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، حيث انتظمت عملية توافد ودخول المرشحين للجنة، وبلغ عدد المرشحين المحتملين الذين تواجدوا في محيط اللجنة وحصلوا على أرقاما وصلت 150 مرشحا حتى الأن.

وجاء نصيب محافظة القليوبية في المقاعد الفردية 16 نائب، وذلك من خلال تقسيم محافظة القليوبية 6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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