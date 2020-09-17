بعد رحيل كارتيرون.. القلق يضرب الأهلي بسبب فايلر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تسود حالة من القلق على مجلس إدارة النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية بسبب مستقبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وظهرت حالة القلق هذه داخل الأهلي بسبب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تدريب الفريق منذ يومين عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء تفعيل عقد فايلر مع النادي وتجديده لموسم أخر أو حتى الانتهاء من المشاركة الإفريقية ورفع قيمة الشرط الجزائي لتحصينه من الرحيل عن النادي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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