قبيل انطلاقها.. من هم الطلاب الذين تستهدفهم المرحلة الثالثة للتنسيق؟

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أيام قليلة وتنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2020، تلك المرحلة التي تعد الأخيرة لذا تستهدف طلاب بعينهم وتعمل على استقبالهم من أجل تسجيل رغباتهم والالتحاق بالتعليم الجامعي خلال العام الدراسي الجديد.

وانتهت أمس الأربعاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة للتنسيق بعد إعلان نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب، وذلك منتصف الأسبوع المقبل، حسبما أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطلاب الذين تستهدفهم تلك المرحلة وفقا لما أعلنه المختصين:

- المرحلة الثالثة للتنسيق تشمل الطلاب النجاحين من الدور الأول للثانوية العامة وكذلك الناجحون من الدور الثاني مع المتخلفين في تسجيل رغبات القبول بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

- إجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا فى الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألف 165 طالب وطالبة وهم الناجحين من الدور الأول ثانوية عامة بجانب 103700 طالب نجحوا في الدور الثاني.

- الطلاب المؤجلين أو طلاب الثانوية العامة الدور الثاني سيتقدمون للتنسيق وفق الحد الأدنى المعلن من جانب وزارة التعليم العالى، وأيًا كان مجموع الطالب سيدخل المرحلة التي تتوافق مع مجموعه، وسيدخل الكلية التي تناسبه سواء في المرحلة الأولي للتنسيق أو الثانية أيضًا.


- يتبقى لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق نحو ٦٠ ألف مكان شاغر بالجامعات داخل 260 كلية، معظمها للقسم العلمي.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن رابط التسجيل الرسمي للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2020، لطلاب وطالبات الثانوية العامة 2020، وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنه لن يتم التقديم على أي رابط آخر، ورابط التسجيل والتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب وطالبات الثانوية العامة 2020 هو tansik.egypt.gov.egapplication.

والحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق بواقع 205 درجات بنسبة مئوية 50%، وهناك 260 كلية بها أماكن خالية للطلاب يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التقديم بها.

وهناك أماكن خالية بتلك المرحلة في هندسة الجامعة المصرية اليابانية وهندسة جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، وكليات بنظام الانتساب الموجه لطلاب الشعبة العلمية مثل الحقوق والآداب مع أماكن خالية بالتربية النوعية والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والتربية والتربية الفنية وكلية التعليم الصناعي والسياحة والفنادق ودار العلوم واقتصاد منزلي والعديد من المعاهد الفنية للتمريض، وكليات التربية النوعية والتربية الموسيقية، والتربية الفنية والتربية الرياضية، وكليات الخدمة الاجتماعية والمعاهد الفنية التجارية والمعاهد العالية.

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