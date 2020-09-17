كشف ملابسات إصابة مواطن وسرقته في طوخ بالقليوبية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، بأنه حال قيادته دراجة نارية "ملكه" بدائرة المركز، توقف لإجراء مكالمة هاتفية وأثناء ذلك فوجئ بتعدي مجهول عليه بالضرب فأصابه بجرح سطحى بالجبهة وقام بخطف حقيبة منه بداخلها مبلغ 1200 جنيه، متعلقاته الشخصيتة، وهرب.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى تحديد مرتكبي الواقعة شخصين عاطل، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة المركز) 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (السائق) وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرر أنه أثناء استقلالهما سيارة أجرة "يعمل عليها كسائق" وسيرهما بمكان الواقعة شاهدا المجني عليه أثناء توقفه بجانب الطريق فتوقف بالسيارة وتعدى المتهم الهارب بالضرب على المجني علية فأحدث ما به من إصابات واستولى منه على الحقيبة واستقلا السيارة وهربا.

وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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