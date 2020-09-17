انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا 17.6%

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
رويترز
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كشفت بيانات يوم الخميس أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا تراجع في يوليو وأغسطس لكن ليس بنفس مستوى الأشهر السابقة مما يشير إلى تعاف بطيء في قطاع السيارات الأوروبي الذي تضرر بشدة بفعل جائحة كورونا.

وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة انخفض في يوليو 3.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1281740 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وكشفت البيانات انخفاض مبيعات السيارات 17.6 بالمئة في أغسطس آب إلى 884394 سيارة حيث سجلت جميع بلدان المنطقة باستثناء قبرص خسائر مقارنة بالعام السابق. وتراجع التسجيل بشدة في ألمانيا وفرنسا فيما انخفض على نحو طفيف في إيطاليا.

جاء ذلك بعد تراجع أكبر في المبيعات بلغ 24.1 بالمئة في يونيو حزيران و56.8 بالمئة في مايو أيار.


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