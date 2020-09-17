الأهلي يصعد أحمد طارق

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
أحمد طارق
أحمد طارق
علي نبوي
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصعيد أحمد طارق حارس مرمى فريق الشباب خلال مران الفريق صباح اليوم الخميس.

 

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعي محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

 

يذكر أن الجهاز الفني سبق أن قام أمس بتصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب أيضا لتعويض غياب علي لطفي حارس مرمى الفريق.

 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

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