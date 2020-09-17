انطلاق أعمال تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تنطلق اليوم الخميس، أعمال استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى) من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين.

ويسجل الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.

وقررت وزارة التعليم العالى أن مواعيد إدخال الرغبات ستكون عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

وعن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني قالت الوزارة من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وذكرت الوزارة أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.

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