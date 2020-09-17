بدء توافد مرشحى مجلس النواب لتقديم طلبات الترشح بمحكمة قنا

استقبلت محكمة قنا الابتدائية، صباح اليوم، المواطنين الراغبين في تقديم أوراقهم للترشح لمجلس النواب، بدءًا من الساعة 9، وحتى 5 مساءً، ولمدة 10 أيام.





وشهدت المحكمة، استعدادات مكثفة قبل بدء عملية استقبال طلبات الترشح الكشف الطبي الذي يتم بمعرفة مستشفيات وزارة الصحة ثم بيان إدراج المرشحين في الكشوف الانتخابية كما يتم استخراج طلبات المندوبين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة التي سيتم استقبال فيها أوراق ترشحه.





وشددت المحكمة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وقاعات انتظار.





كما يتولى موظفو المحكمة منح المرشح رقم ويلتزم به داخل القاعة من خلال أدوار محددة وذلك منعا التكدس والالتزام بالأدوار حتى نهاية استكمال تلقى الطلبات.





وتفتح اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها أمام المرشحين لمجلس النواب الجديد حتى يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري؛ لتقديم أوراق ترشحهم.





وقال المستشار لاشين إبراهيم، في كلمته خلال مؤتمر سابق، لدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات البرلمان:" تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2021 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر حتى يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا ماعدا اليوم الأخير حتى الثانية 2 مساءًا".





ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على كل من يرغب الترشح للانتخابات، أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي، طبقا للضوابط التي وضعتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وطالب المترشحين بضرورة استيفاء أوراق ترشحهم قبل انتهاء الموعد المحدد، وذلك بتقديمها وباقي المستندات بلجان المتابعة المشكلة بموجب قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات.





كما حددت التعديلات على قانون مجلس النواب، المستندات المطلوبة للترشح للمقعد الانتخابي، وهي كالتالي:



