رئيس جامعة بني سويف: الدولة تتجه لتطوير التعليم وتأهيل الطالب لسوق العمل

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن التعليم العالي شهد طفرة وحركة تطوير كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد 27 جامعة حكومية بمعدل جامعة في كل محافظة، كما تم زيادة أعداد الكليات والمعاهد الخاصة، فضلا عن توجه الدولة لإنشاء الجامعات الأهلية.





وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تسعى لتوفير أنواع مختلفة من الجامعات للمواطنين، وبإمكانيات مختلفة، لافتا إلى أنه تم إنشاء 4 جامعات تكنولوجية، وهناك قرار بإنشاء 6 جامعات.





وأكد أن هناك توجه بأن الجامعات التي يتم إنشاؤها في كل محافظة تخدم هذه المحافظة، بحيث أن الطالب يكون مؤهل للعمل في سوق العمل في هذه المحافظة، مضيفا أن حركة التطوير سينعكس مردودها على مستوى الطلاب المصريين، منوها بأن كثير من الجامعات المصرية حاصلة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وهو يؤكد أن الدولة تتجه إلى رفع مستوى جودة التعليم.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".





وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".



