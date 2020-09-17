ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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فجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني أزمة جديدة داخل الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني، وذلك قبل أيام من عودة الدوري المحلي.

أزمة ميسي في برشلونة

يترقب مسؤولو برشلونة الإسباني حاليا تحديد موقف ميسي من الانضمام لمنتخب بلاده، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام الإكوادور وبوليفيا، يومي 8 و13 أكتوبر أول المقبل.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، تستوجب أن يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحجر الصحي لمدة أسبوعين، قبل التواجد رفقة منتخب بلاده.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الإجراءات تهدد برشلونة بفقدان خدمات أبرز اللاعبين الدوليين، في أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة حاليا لخوض أولى مبارياته في الليجا، حيث يواجه فياريال يوم 27 سبتمبر من الشهر الجاري.

وأتمت الصحيفة أنه في حال استدعاء ميسي إلى منتخب الأرجنتين، سيتعين عليه السفر قبل أسبوعين من الموعد، ما يعني غيابه أمام فياريال ثم سيلتا فيجو وإشبيلية.

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