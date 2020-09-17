تعرف على شروط مصر المقاصة للاستغناء عن محمد إبراهيم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشف بكرى سليم، نائب رئيس نادى مصر المقاصة، عن تلقي بكري سليم وكيل أعمال محمد إبراهيم بعض العروض من جانب بيراميدز والأهلى وبعض الأندية السعودية والإماراتية بالحصول على خدماته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

واستطاع محمد إبراهيم، أن يلفت الأنظار إليه بقوة في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تألقه منذ عودة مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتقل محمد إبراهيم إلى فريق المقاصة قادمًا من نادي الزمالك، بعدما استغنت عنه إدارة القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الماضي.

وقال بكرى سليم وكيل اللاعب:" أنه تلقى العديد من المفاوضات من جانب الأهلى وبيراميدز وبعض أندية السعودية والإمارات".

وواصل: "لم يرغب مصر المقاصة في التفريط فى اللاعب إلي بأقل من 3 ملايين دولار، خصوصا أنه لاعب دولى ويمتلك إمكانيات رائعة لا تقل عن عناصر انتقلت لأندية أخرى مقابل نفس القيمة".

واستكمل "أن الفريق الذى سيعرض 3 ملايين دولار، ستوافق عليه إدارة مصر المقاصة على بيع محمد إبراهيم، وءلك خلال فترة الإنتقالات الميركاتو الصيفي المقبل".

وشارك صاحب ال28 عاماً حتى الآن مع المقاصة منذ عودة منافسات بطولة الدوري في 8 مباريات، تمكن خلالها إحراز 4 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى.

أخبار تهمك

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

طارق يحيي يستقر على تشكيل الزمالك أمام أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

قبل موقعة ليفربول.. تشيلسي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ليس لاوتارو مارتينيز.. كومان يقترح على برشلونة ضم نجم الإنتر

منذ ساعة و 23 دقيقة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات صفقة انتقال نجم ليون إلى برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

منذ 18 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

منذ أقل من ساعة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

03:59 ص

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

08:28 ص

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر