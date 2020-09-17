آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسباني، عن مفاجأة من العيار الثقيل ترتبط بمستقبل النجم الويلزي جاريث بيل مع نادي ريال مدريد.



وذلك في ظل كثرة الأشعات حول رحيل بيل عن ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.



ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توتنهام أصبح قريبًا من ضم بيل خاصة بعد تأكيدات وكيله جوناثان بارنيت بأن هناك تفاوض عديدة مع اللاعب، مع وجود رغبة من النجم الويلزي بالعودة إلى سبيرز".



واستكمل:" أن الفريقين إضافة إلى وكيل بيل، في مفاوضات مفتوحة بشأن إعارة اللاعب لمدة موسم، والأمور باتت قريبة من التوصل لاتفاق".



وواصل:" أنه من المقرر أن يستعير توتنهام بيل دون مقابل، مع التكفل بدفع راتب اللاعب كاملًا، إلى جانب بعض المكافآت التي سيتحصل عليها ريال مدريد مع نجاحات بيل في لندن".




وأختتمت الصحيفة:" أن الجناح الويلزي حضر اليوم الأربعاء إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث تدرب رفقة زميليه لوكاس فاسكيز، وإيدير ميليتاو".

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