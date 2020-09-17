تطورات صفقة انتقال نجم ليون إلى برشلونة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن صفقة انتقال الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي إلى برشلونة الإسباني وذلك بسبب الوضع المالي للنادي الكتالوني وانتظاره بيع عدد من اللاعبين.

وأفادت شبكة فوكس سبورتس بأن إدارة برشلونة تسعى لبيع كلاً من التشيلي أرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى الأوروجواياني لويس سواريز والذي تتعقد صفقة انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي وذلك من أجل توفير الأموال اللازمة لصفقة ديباي.

وأكدت صحيفة دي تيليجراف الهولندية أن الهولندي ممفيس ديباي سيوقع على عقد يربطه ببرشلونة حتى صيف 2024 لكن رئيس أوليمبيك ليون نفى هذا الأمر.
وقال رونالد كومان في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس:" على الفريق أولًا بيع لاعبين قبل الدخول في صفقة ممفيس ديباي حتى يتم توفير السيولة المالية للصفقة".

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