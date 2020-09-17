بهذه الطريقة.. نضال الشافعى يحث الجمهور على مشاهدة "زنزانة 7"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان نضال الشافعى، على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر نضال الشافعى، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو له مع فريق عمل"زنزانة 7"، وعلق قائلاً: "بكرة فى سيتى ستارز.. اتفقنا حفلة 9".


يذكر أن فيلم "زنزانة 7" بطولة الفنانين أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف.


بهذه الطريقة.. نضال الشافعى يحث الجمهور على مشاهدة "زنزانة 7"
بهذه الطريقة.. نضال الشافعى يحث الجمهور على مشاهدة "زنزانة 7"

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