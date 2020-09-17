وفرة في المال.. خبيرة تبشر أصحاب هذه الأبراج (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
الفجر
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قالت جنى عطايا، خبيرة الأبراج، إن أن الأبراج الترابية ستكون أكثر الأبراج حظا الفترة المقبلة، لأنها سوف تستفيد من دخول كوكب المشترى إلى برج الجدي في عام 2021.

وأضافت "عطايا"، خلال حوارها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي يقدمه الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن عدم استقامة برج الجدي مع كوكب المشترى، خلال الفترة الماضية، أدى لعدم الوفرة في الأموال أو الطاقة لدى أصحاب هذا البرج.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن حركة الأبراج خلال الفترة الماضية، أدت إلى انتشار الأمراض الأوبئة مثل فيروس كورونا، وهذا يرجع إلى أن المشترى تواجد في بيئة لا تناسبه.

ولفتت إلى أن هناك أسماء ترفع شأن الإنسان، وأسماء أخرى قد يكون لها أثر سيء، معقبة:" في ممثل يعمل دور باسم سلبي فيقع بعدها على طول، عشان أسمه سلبي جابه الأرض".

وأوضحت أن توافق اسم الأم مع اسم الطفل مهم جدًا، معقبة: "مينفعش نختار اسم للطفل طاقة مائية، واسم الأم يكون طاقة ترابية".

وأضافت أن اسم "يحيى" على سبيل المثال مائي، متابعة: "مفيش حد اسمه يحيى بيدخل مكان إلا ويُحي الروح فيه، ويزيد من طاقته الإيجابية".

ولفتت إلى أن الأم عليها أن تختار اسم الطفل من خلال علم الأرقام، متابعة: "زي ما بنروح للطبيب عشان نعرف نوع الجنين، لازم نسأل خبراء علم الأرقام في اختيار اسم الطفل".

وأشارت إلى أن حرف "السين" عندما يأتي في آخر الاسم دائمًا ما يضرب صاحبه بالحسد،، معقبة: "أنا لما بشوف اسم الممثل في المسلسل أو الفيلم بعرف من اسمه نجاح المسلسل من عدمه".

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