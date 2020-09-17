مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري





شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن علاقة كيكي سيتين مع فريق برشلونة، ويبدو أن تلك العلاقة لم تنتهي برحيل المدرب الإسباني عن تدريب البلوجرانا في الفترة الأخيرة.





وأشارت تقارير إسبانية حسب "كوبيه"، إن كيكي سيتين يطالب بمستحقاته كاملة بعد إقالته من تدريب برشلونة، حيث أنه لم يتحصل عليها حتى الآن.





وأوضحت تلك التقارير إلى أن رونالد كومان المدرب الجديد لا يحق له الجلوس على مقاعد البدلاء في اي مباراة رسمية قبل انتهاء هذة الأزمة.



