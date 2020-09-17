مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
 

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن علاقة كيكي سيتين مع فريق برشلونة، ويبدو أن تلك العلاقة لم تنتهي برحيل المدرب الإسباني عن تدريب البلوجرانا في الفترة الأخيرة. 

وأشارت تقارير إسبانية حسب "كوبيه"، إن كيكي سيتين يطالب بمستحقاته كاملة بعد إقالته من تدريب برشلونة، حيث أنه لم يتحصل عليها حتى الآن. 

وأوضحت تلك التقارير إلى أن رونالد كومان المدرب الجديد لا يحق له الجلوس على مقاعد البدلاء في اي مباراة رسمية قبل انتهاء هذة الأزمة. 

يذكر أن كيكي سيتين قد رحل عن تدريب برشلونة بعد الخروج المهين من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ والخسارة بنتيجة 8-2 في دور الربع نهائي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كيكي برشلونة الدوري الإسباني اخبار برشلونة

أخبار تهمك

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم أياكس أمستردام

منذ ساعتين و 35 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال بيل إلى توتنهام

منذ أقل من ساعتين

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يصدم كومان بالتعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار الراحلين

تطورات مثيرة بشأن مستقبل كيكي سيتين مع برشلونة

تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

تعرف موقف لاعبي برشلونة من المدرب المحتمل

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:59 ص

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

08:57 م

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

10:01 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر