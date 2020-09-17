طلعت يوسف يكشف عن العقوبة الموقعة على قائد الاتحاد السكندري

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:07 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
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كشف طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاتحاد السكندري عن العقوبة الموقعة على قائد  زعيم الثغر  نور السيد.

وقال يوسف في تصريحاته عبر مداخلة هاتفية على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير :"التعادل الاخير أمام الاهلي أعاد ثقة اللاعبين بأنفسهم  ونخاف على مركزنا في الدوري بسبب اقتراب مصر المقاصة وسموحة،  ونسعي ليكون الإتحاد في أفضل مركز بالدوري واللاعبين يدركون مدي خطورة الأمر ويتمرنون بشدة من أجل المباريات المتبقية".

وأضاف:" نور السيد مستبعد لنهاية الموسم وتم خصم جزء من مستحقاته لأنه ارتكب خطأ فادح لا يغتفر ولم يكن وتم تكرار الأمر وتأسف أمام جميع لاعبي الفريق، ولكن الأمر زاد عن حده ورئيس النادي محمد مصيلحي كان يريد تصعيد الأمر عن ذلك فهو يعلم كل شئ".

وأنهي حديثه :" تلقيت خبر رحيل باتريس كارتيرون بالدهشة ولم أصدق تركه للزمالك في مأزق، ولكن الزمالك قادر على تخطي الأمر، والمدرب الفرنسي فقد اسمه وهيبته كمدرب بشكل كبير".

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نور السيد طلعت يوسف الاهلي الإتحاد

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