عاجل.. إخلاء سبيل منة عبدالعزيز فتاة "التيك توك" بعد إعادة تأهيلها نفسيًا

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل منة عبدالعزيز فتاة "التيك توك" بعد إعادة تأهيلها نفسيا وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، وأنهي قسم شرطة الطالبية إجراءات خروجها بعد أن

استلمتها المحامية هدي نصر الله.







وفي وقت سابق، قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، استبدال الحبس الاحتياطي لفتاة تيك توك منة عبدالعزيز بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي.



وبموجب المادة 201 يتم إلزام منة عبدالعزيز بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.





كان قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، قرر تجديد حبس المتهمين في القضية المشهورة إعلاميا اغتصاب "منة عبد العزيز"، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.





موقف باقي المتهمين

وقال علاء مصطفى محامي المتهم "مازن إبراهيم"، في القضية المشهورة إعلاميا اغتصاب "منة عبد العزيز" فتاة "التيك توك،" أن النيابة العامة بالجيزة، تسلمت التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم تعرضها لاعتداء جنسي أو اغتصاب من قبل موكله والمتهمين.



وكشف المحامي في تصريح خاص إلى الفجر، عن مفاجأة جديدة، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الفتاة ليست عذراء منذ فترة زمنية طويلة وليس منذ حدوث الواقعة فلذلك يصعب تحديدها لما جاء من اندمال بغشاء البكارة.



وأضاف المحامي، أنه تقدم بطلب إخلاء سبيل المتهم مازن إبراهيم، ولكن قوبل بالرفض، مضيفا أن ملف القضية حول للنائب العام.





كانت النيابة العامة قررت في القضية رقم 3329 لسنة 2020، إداري الطالبية بحبس كلا من المتهمين أية إبراهيم خميس وشهرتها منة عبد العزيز، وبسام رضا صابر حنا وشهرتة "بيشوي"، ومازن ابراهيم، شيماء أحمد شحاتة شاكر، وفاطمة أحمد شحاتة شاكر، سراج فاروق عبد السميع حسن، أربعة أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات



وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهمين، وتابع أن النيابة طلبت حضور العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، كما قررت النيابة العامة قررت إرسال القرصين المدمجين الخاصين بواقعة الاعتداء الجنسي علي الفتاة، وكذلك الفيديو الخاص بنفيها اعتداء الشاب مازن إبراهيم عليها، والذي تم تحرزيهم وإعدادهم بمعرفة النيابة العامة، وكذلك الهواتف المحمولة، إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينتدب أحد المختصين به لتفريغ محتوي القرصين المدمجين والهواتف المحمولة وما تحويه من مقاطع فيديو مرئية وصور فوتوغرافية، وما هو مثبت علي الهواتف المحمولة من تطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي.



وأضاف المصدر، أن النيابة قررت فحص الحسابات الخاصة للمتهمين جميعا.

