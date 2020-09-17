رئيس الزمالك: على مسئوليتي فايلر سيرحل عن الأهلي قريبا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن مستقبل السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وجزم مرتضى بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي لن يستمر مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وشدد مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، "على مسؤوليتي فايلر سيرحل عن الأهلي ولن يستمر مع الفريق".

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية لن تمنح فريق الزمالك الراحة الكافية قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وشدد على أنه لن يخوض مواجهة الرجاء ونصف فريق مصاب.

وواصل، "الاتحاد المغربي قرر تأجيل مواجهات الوداد والرجاء قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وطالب مرتضى منصور،  أن يتم منح الزمالك الراحة الكافية قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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