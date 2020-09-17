فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط على مصر المقاصة، من أجل حسم بطولة الدوري المصري بصورة رسمية، وذلك بعد تعادله في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بدون أهداف.

ومن المقرر أن يبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – حمدي فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".


الهجوم: أليو بادجي – مروان محسن.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

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