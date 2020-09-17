برشلونة يصدم كومان بالتعاقد مع صفقة نارية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني رفضت طلب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة رفضت طلب كومان بضم النجم البلجيكي، لأنها لم تكن مستعدة لتلبية طلبات الفريق الإيطالي.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يمر بأزمة اقتصادية صعبة للغاية بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، وهو ما ينعكس على خطة النادي بسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة، أن كومان كان يريد ضم لوكاكو لتدعيم هجوم برشلونة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اقتراب رحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن البلوجرانا بعدما أخبره كومان بأنه لن يكون ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة.

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برشلونة وكومان برشلونة الدوري الإسباني

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