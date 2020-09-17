عاجل.. اندلاع حريق هائل في محافظة ميسان بمكة المكرمة (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت إمارة منطقة مكة، اندلاع حريق في مجموعة أشحار بجبل "عمد" في مركز ثقيف بمحافظة ميسان، في مكة المكرمة.

وأشارت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن أجهزة الدفاع المدني في ميسان تباشر حريقا اندلع بمجموعة أشجار في جبل " عمد " بمركز ثقيف، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.

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