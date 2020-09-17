عاجل.. اندلاع حريق هائل في محافظة ميسان بمكة المكرمة (فيديو)
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
الفجر
Advertisements
أعلنت إمارة منطقة مكة، اندلاع حريق في مجموعة أشحار بجبل "عمد" في مركز ثقيف بمحافظة ميسان، في مكة المكرمة.
وأشارت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن أجهزة الدفاع المدني في ميسان تباشر حريقا اندلع بمجموعة أشجار في جبل " عمد " بمركز ثقيف، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.
وأشارت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن أجهزة الدفاع المدني في ميسان تباشر حريقا اندلع بمجموعة أشجار في جبل " عمد " بمركز ثقيف، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.
#مدني_ميسان— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020
يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار
في جبل " عمد " بمركز ثقيف
.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا