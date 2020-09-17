نشرة حوادث "الفجر".. الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته

الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور)

أفرجت قوات الأمن، اليوم عن الفتاة التي كانت بصحبة عبدالله مرسي، نجل المعزول وقت وفاته، وتدعى "راندا علي شاكر" ٣٥ عاما من قسم شرطة الهرم، عقب تنفيذها حكما صادر ضدها بالحبس لمدة عام في القضية رقم ١٥٨٢١ لعام ٢٠١٩ جنح الهرم دعارة.

القبض على المتهم بقتل سيدة خليجية داخل شقتها بفيصل

الأسبوع بـ 60 ألف جنيه.. حبس شبكة الزواج العرفي في الدقي

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهم الرئيسي بقتل سيدة خليجية داخل شقتها بمنطقة فيصل، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هناأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة وشخص آخر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل ٦٠ ألف جنيه في الأسبوع عبر الإنترنت.