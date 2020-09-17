منه فضالي تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "زنزانة7"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوقت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومحبيها لفيلمها الجديد رلبذي يحمل اسم "زنزانة7" ، والذي تم عرضه بدور العرض السينمائي بداية من اليوم. 


حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت بالفيديو برفقة مدحت تيخا ، نضال الشافعي ، إبرام نشأت، أحمد زاهر ونضال الشافعي، وعلقت قائله :"نجوم "زنزانة 7"، مستنينكم بكرة حفلة تسعة في سيتي ستارز".


ويشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.


والجدير ذكره أن منه فضالي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيريا برفقة الفنان هيثم شاكر وباقي ابطال العمل.


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