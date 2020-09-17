تركي آل الشيخ: مستعد لدعم النادي الأهلي في هذه الحالة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشار المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إلى أنه مستعد لدعم النادي الأهلي، ولكن يشترط أن يكون برغبة جمهور القلعة الحمراء.

وأكد تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، "لن أتقدم بالدعم لأشخاص لا تقدر هذا الدعم وهذا ما أكدته من قبل".

وأوضح أنه في حال وجود مجلس جديد بالنادي الأهلي، سيقوم بدعم النادي، حال طلبت جماهير الأهلي ذلك، حيث أنه أكد أنه سيكون في الموعد.

ووجه رسالة لجماهير الأهلي، "أحبكم وأعشق النادي ولكن يجب أن تقوموا بتحكيم عقلكم وتفكرون بشكل منطقي".

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