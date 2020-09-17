كارول سماحة تروج لأغنيتها "Bon Voyage"
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:36 ص
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة كارول سماحة، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.
حيث روجت كارول سماحة لأغنيتها " Bon Voyage " ، حيث نشرت كوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت :أغنيتي bon voyage باللهجتين العربية والفرنسية علي اليوتيوب.
يشار إلى أن كارول سماحة صورت أغنية "bon voyage"، كليب تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.
والجدير ذكره أن كارول سماحة أطلقت مؤخراً أغنيتها الجديدة " قلبي وقع "على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من مسلسل مدرسة الحب ٣ ومن كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.
حيث روجت كارول سماحة لأغنيتها " Bon Voyage " ، حيث نشرت كوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت :أغنيتي bon voyage باللهجتين العربية والفرنسية علي اليوتيوب.
يشار إلى أن كارول سماحة صورت أغنية "bon voyage"، كليب تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.
والجدير ذكره أن كارول سماحة أطلقت مؤخراً أغنيتها الجديدة " قلبي وقع "على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من مسلسل مدرسة الحب ٣ ومن كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.