كارول سماحة تروج لأغنيتها "Bon Voyage"





حيث روجت كارول سماحة لأغنيتها " Bon Voyage " ، حيث نشرت كوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت :أغنيتي bon voyage باللهجتين العربية والفرنسية علي اليوتيوب.





يشار إلى أن كارول سماحة صورت أغنية "bon voyage"، كليب تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.





والجدير ذكره أن كارول سماحة​ أطلقت مؤخراً أغنيتها الجديدة " ​قلبي وقع​ "على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من مسلسل ​مدرسة الحب ٣​ ومن كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.









تحرص الفنانة كارول سماحة، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.