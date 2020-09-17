مرتضى منصور لـ"الهارب محمد علي": "انت مجنون وخدت على قفاك" (فيديو)

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، إن مصر نجحت في القضاء على العشوائيات، وتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، فضلًا عن العديد من المشروعات، وتوفير المرافق.



وأضاف رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"،على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء: "اللص الهارب محمد علي عمره ما كان بطل، ودائمًا هو كومبارس وبفلوس الدولة عمل فيلم، وبعد ما خد على قفاه طلع اعتذر".





ووجه مرتضى منصور رسالة للإرهابي الهارب محمد على قائلا: "أنت شخص مجنون وخدت على قفاك قبل كده".



واستكمل حديثه: "قناة الجزيرة كلها كذب وتشويه وقلة أدب، وبقى لهم 10 سنين مش عايزين يحترموا نفسهم بترويجهم للشائعات والأكاذيب ولكن مفيش نتيجة ومش ناجحين، وأنا بقول لهم خليكم في بلدكم اللي كلها فساد وإجرام".



وتابع، أن القرضاوي مفتي الإرهاب يقيم في قطر، وكل فتاويه غريبة، بينما مخابرات قطر وتركيا تمول الهارب أيمن نور، وتمنحه كافة التعليمات لمهاجمة مصر، مشيرًا إلى أنه بالكفاح والعمل أبناء الوطن يعملون ويحققون الإنجازات والتغيير الحقيقي لأي إنسان يبدأ من خلال نفسه.



واختتم مرتضى منصور، أن الخائن الهارب علاء صادق، يحرض أولتراس الأهلي والزمالك للتظاهرات، لكن هذا العصر انتهى، مضيفًا: "الإعلامي أحمد موسى يمثل نبض الشارع المصري"، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تخفيض رسوم التصالح مراعاة للبعد الاجتماعي.

