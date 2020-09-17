عاجل.. ترامب يعترف بوجود إصابات بكورونا في البيت الأبيض

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اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوجود إصابات بفيروس كورونا في البيت الأبيض.



وقال "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية": أعلم بوجود إصابات محتملة بكورونا في البيت الأبيض لكن ليس بالقرب مني.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "توزيع لقاح كورونا قد يبدأ في أكتوبر المقبل"، مرجحا توزيع 100 مليون جرعة لقاح كورونا على الأقل بنهاية العام.

