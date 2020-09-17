نجل السيدة روحية يكشف كذب قناة الجزيرة في فبركة فيديو لوالدته

قال المهندس محمد حبيب، ابن السيدة روحية التي فبركة قناة الجزيرة فيديو لها، إن قناة الجزيرة استغلت فيديو لوالدته وهى تتحدث عن قصة كفاحها في تربية أبناءها، الذين من بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، حتى تمكنت من الوقوف على قدميها، معقبًا: "قاموا باقتطاع قصة الكفاح وأظهرو حديثها على أنها تعانى..رغم أنها فعلًا كانت تتحدث عن المعاناة التي تكبدتها خلال مرحلة تعليمي ولكننا الآن أفضل وهو ما كانت تقوله والدتي".



وأضاف "حبيب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن والدته رفضت كافة المساعدات التي كانت تقدم لها، ولا يمكن أن تقبل ذلك بعدما بلغت عامها الـ61، وتابع: "لي الفخر أن تكوني أمي سيدة عظيمة تحملت الكثير في سبيل تربية أبناءها.. ولم تطلب الظهور الإعلامي.. ولكن الصدفة أظهرت وأبرزت قصة كفاحها في أحد المواقع عندما تحملت الصعاب خلال مرحلة تعليمي.. هي من قالت لي أكمل تعليمك وأنا سوف أتحمل وهو ما حدث بالفعل حتى أصبحت مهندسًا".



واستكمل "حبيب"، قائلًا:"رغم أنها تراعى 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنها لم تشتكى على مدى عمرها..وهى قالت لي أنا عشت عمري كله ولم أمد يدى لأحد مش بعد ما وصلت لسن 61 عام همد يدى"، مشددًا على أن الهدف من الفيديو هو إيصال رسالة إلى كل أم مصرية أنه مهما كانت الصعاب يجب على الأم التحمل.