حزب الوفد يحسم الجدل حول مشاركته في القائمة الوطنية

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن هناك بعض البيانات المغلوطة يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول موقف الوفد من المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر والمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الموقف النهائي طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا المشاركين في الاجتماع الذي استمر خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين هو المشاركة في القائمة والاستمرار في الانتخابات.



وأشار أبو شقة إلى أن البيانات المعبرة عن مؤسسات الحزب هي ما تصدر عن رئيس الوفد المتحدث الرسمي باسم الحزب طبقا للائحة النظام الداخلي.



وكان رئيس حزب الوفد قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء الهيئة العليا الذين حضروا جلسة أمس الثلاثاء وطلبوا أجلًا حتى يوم الخميس 17 سبتمبر لإبداء رأيهم في الاستمرار في قائمة التحالف وبعد أن تم التواصل تليفونيًا وإذ أبدى هؤلاء رغبتهم التي انتهت بالأغلبية إلى خوض الانتخابات بالتحالف بالقائمة الوطنية وعدم الانسحاب، وبناء عليه فقد تقرر عدم عقد جلسة الهيئة العليا غدًا الخميس لتحقق الغرض، علمًا بأن عقد اجتماع الهيئة العليا له ضوابطه التي تنظمها اللائحة.

