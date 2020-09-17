وائل الإبراشي: 75% من مذيعى قناة الجزيرة كانوا أصدقاء لي

فضح الإعلامي وائل الإبراشى، فبركة قناة الجزيرة، لفيديو إنساني، للسيدة روحية التي تعول ثلاث أبناء من ذوى القدرات الخاصة، ويبرز مدى سعادتها في خدمتهم والحفاظ عليهم، بينما راحت القناة القطرية لاستخدام التقرير كورقة سياسية لهدم النظام ونشر الفوضى وترويج الشائعات.



وعرض "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تقريرا عن السيدة روحية، ويظهر الأم المصرية التي لا تشكوا من تحدي الصعاب وتحمل أعباء الحياة في سبيل إسعاد أسرتها.



وأكد "الإبراشى"، التقرير يظهر الحالات الإنسانية المؤثرة التي لا يقتضى أن يتم توظيفها سياسيًا، ويعد من من أهم التقارير المصرية التي أنتجت مؤخرًا، وتابع: "ورغم ظهور السيدة المصرية وهى سعيدة في خدمة أبناءها الثلاثة إلا أن الجزيرة لم تتورع عن استخدام التقرير سياسيًا وصورة الأمر كما لو كان حال المصريين كافة كذلك"، مشددًا على أن لعبة الفبركة اللعب محكوم عليها بالفشل.



وشدد "الإبراشى"، على أن قناة الجزيرة تعد مصنع أكاذيب وسطو وسرقة، وفبركة الفيديوهات ونشر الشائعات، وتسخر كافة مقدرات الشعب القطري لمساندة الجماعات الإرهابية.



وكشف "الإبراشى"، عن أن 75% من مذيعي قناة الجزيرة كانوا أصدقاء له في الماضي، وهم الآن يعملون ضد الوطن من أجل المال، وفق أجندة مخابراتية بحتة تخدم الأجندة القطرية.

