وزيرة البيئة تكشف عن قيمة الشرائح الجديدة لرسوم المخلفات

كشف ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن قيمة الشرائح الجديدة لرسوم المخلفات التي يتم تحصيله على فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن مصر ستشهد نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بعد 4 سنوات.



وقالت "ياسمين" خلال لقائها عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن الشرائح الجديدة ستكون من 2 إلى 40 جنيه، وسيتم تحديدها وفقًا لاستهلاك الكهرباء.



وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم إنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات بالقانون الجديد الذي ساعد على تخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لمنظومة إدارة المخلفات.



وتابعت: "أي عامل سيكون لديه ترخيص مزاولة مهنة بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وسنتابع تنفيذ القطاع الخاص والشركات لتقديم الخدمة".





