وزيرة البيئة تكشف عن قيمة الشرائح الجديدة لرسوم المخلفات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:34 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
شيماء حسن
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كشف ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن قيمة الشرائح الجديدة لرسوم المخلفات التي يتم تحصيله على فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن مصر ستشهد نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بعد 4 سنوات.

وقالت "ياسمين" خلال لقائها عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن الشرائح الجديدة ستكون من 2 إلى 40 جنيه، وسيتم تحديدها وفقًا لاستهلاك الكهرباء.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم إنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات بالقانون الجديد الذي ساعد على تخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لمنظومة إدارة المخلفات.

وتابعت: "أي عامل سيكون لديه ترخيص مزاولة مهنة بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وسنتابع تنفيذ القطاع الخاص والشركات لتقديم الخدمة".

منظومة كاملة للتعامل مع القمامة
وفي تصريحات سابقة قالت وزيرة البيئة، إن الدولة تقوم حاليا ببناء منظومة كاملة للتعامل مع القمامة، معقبة: "بنبني البيت".

وأشارت "فؤاد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أنه جاري إنشاء 103 محطة وسيطة، و65 مصنع للتدوير، و56 مدفن على مستوى 27 محافظة، كاشفة أن تكلفة بناء البنية التحتية لبناء هذه المنظومة يصل إلى 10 مليار جنيه.

وأضافت أن ما يتم تحصيله لهذه المنظومة يصل إلى 800 مليون جنيه، معلقة: "عندنا فجوة كبيرة بين المتحصلات والمطلوب لبناء المنظومة".

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