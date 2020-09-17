"الإبراشي": "الجزيرة" تصدر لمتابعيها اندلاع ثورة بمصر كل نصف ساعة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قناة الجزيرة تصدر لمن يتابعها أن مصر تحدث بها ثورة كل نصف ساعة، موضحًا أن القناة القطرية تركت كافة مشاكل العالم، ولم تعد تتحدث إلا عن مصر فقط، وتروج الشائعات والأكاذيب، في ذلك، متابعا: "وهذا جزء من مخطط قطر في محاولات الهدم المستمرة التي تتبناه تجاه مصر.. هدفهم الأساسي أن مصر لا تقف على أقدامها..يصورون للناس أن الثورة في مصر تحدث كل نصف ساعة وكما لو كان لا يوجد أي دولة في العالم بها مشاكل إلا مصر".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن القيادة السياسية حذرت من مخططات الهدم التي يتبناها أعداء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى، رأهن على وعى المصريين في مواجهة الشائعات ومخططات أهل الشر، مشددًا على أن حديث الرئيس السيسى اليوم حمل رسائل كثير في غاية الأهمية".



وأكد "الإبراشى"، أن ما تقدمه قناة الجزيرة من أكاذيب وشائعات عن مصر لا يختلف عن كثيرًا عن القنابل والمتفجرات التي تدمر على سبيل المثال في سوريا وليبيا، متابعا: "قناة الجزيرة أحبطت الروح المعنوية لليبيين ونشرت صورة مفبركة خلال ما يعرف بالربيع العربي بما اسمته سقوط نظام معمر القذافي وذلك دليل واضح على أنها ليست قناة مهنية بل قناة إرهابية..مطبخ لصناعة الفيديوهات المفبركة والمختلقة".

