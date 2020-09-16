وزارة الإتصالات: "مستقبلنا الرقمي" متاحة لجميع الشباب بمختلف التخصصات

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر الرقمية لا تعني تقديم خدمات حكومية مرقمنة، مشيرًا إلى أن مصر الرقمية تعني قدرة الشباب على تحصيل العلم والالتحاق بالعمل من خلال الوسائل الرقمية



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، مبادرة "مستقبلنا الرقمي" متاحة لجميع الشباب من مختلف التخصصات، وتعمل على تدريب الشباب على إنشاء المواقع، والتدريب قد يكون أون لاين.



ولفت إلى أن هناك مجموعة من الخبراء على الإنترنت، للاستعانة بهم للتغلب على أي مصاعب في التعليم، وبعد الإنتهاء من هذا التدريب سيحصل الطالب على شهادة من شركات عالمية تُزيكيه للعمل في منصات عالمية، لافتَا إلى أن الشباب من الذي يعمل في هذه المنصات يحصل على راتب يصل لـ 1700 دولار.







كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن تفاصيل مبادرة "مستقبلنا رقمى"، مشيرا إلى أنها تستهدف تدريب 100 ألف شاب.



وقال " طلعت"،، إن معايير الاختيار تتم على ثلاث مستويات المبتدئ والمتوسط والمتخصص، وكل شخص يحق له الدخول واجتياز الاختبارات.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منصة مصر الرقمية، تم إطلاقها بعد مشروع درع مصر الفيدرالى، وهي محمية ومؤمنة ولا يستطيع أحد اختراقها.



وأوضح أن تم رفع شبكة البنية المعلوماتية فى مصر خلال عام 2019 بمبلغ مليار و600 مليون دولار، ومصر الآن في المرحلة الثانية لرفع البنية المعلوماتية بمبلغ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن كل ذلك يخد العملية التعليمة وطلاب المدارس.



ونوه إلى أن هناك تقدم فى تقديم خدمات أسرع للمواطنين، وكشف أن قطاع الاتصالات من أغلى السلع فى العالم، ومصر مستمرة فى رفع البنية وأكد أن مصر فى الشهر الماضى ارتفعت 6 مراكز فى تقديم الخدمات.



